Навальный отобрал ник у анонима с «Двача»

Политика Алексея Навального обвинили в «аннексии» ника в Telegram одного из пользователей «Двача». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале имиджборда.

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По данным «Двача», ник принадлежал анонимному пользователю из «Политача» — чата для обсуждения политических тем. Администрация Telegram объяснила свое решение тем, что пользователь мессенджера может претендовать на ник, если имеет такой же в двух из трех соцсетей — Facebook, Twitter и Instagram.

Навальный также рассказал о передаче ника в своем канале: по его словам, @navalny был «захвачен непонятно кем». Политик обратился к администрации мессенджера и в шутку пообещал за услугу «сбросить с останкинской башни в котел с кипящей серной кислотой» людей, причастных к принятию «пакета Яровой».

Вероятно, таким образом политик пошутил над конфликтом основателя сервиса Павла Дурова и ФСБ. В сентябре сообщалось, что компании Дурова были предъявлены претензии в связи с непредоставлением информации по закону Яровой.

Администратор имиджборда «Двач» Нариман Намазов констатировал, что Telegram «просто взял и забрал ник». Позднее Навальный начал утверждать, что ник принадлежал заблокированному аккаунту, но «Двач» опроверг эту информацию.



