Третьяковка открыла новый зал специально для картин Гелия Коржева

Новая Третьяковка на Крымском валу впервые назвала один из залов в честь своего мецената — этой чести был удостоен коллекционер Владимир Некрасов. Об этом говорится в пресс-релизе министерства культуры России, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Только за 2017 год в фонд Третьяковской галереи поступило 1936 даров — это картины, скульптура, графика. Но, безусловно, среди всех этих подарков жемчужиной является коллекция Гелия Коржева из 35 работ, подаренная государственному музею Владимиром Некрасовым», — рассказал на открытии зала министр культуры Владимир Мединский.

Мединский поблагодарил мецената за возвращение на родину картин Коржева, которые ранее были разбросаны по миру, например, в большом количестве вывезены в США. Этот жест, по его словам, особенно важен в свете успеха большой ретроспективы художника, проведенной Третьяковкой в 2016 году: «Было особенно обидно понимать, что значительная часть картин уедет обратно за рубеж, к иностранным владельцам».

Благодаря дару Некрасова, а также приобретению еще трех картин Коржева за счет средств самой галереи, Третьяковка теперь обладает самым большим в мире — всего 45 работ — собранием произведений художника. Реконструированный специально для этой коллекции зал 26 Третьяковки на Крымском валу и получил имя Владимира Некрасова.

Как добавила директор Третьяковки Зельфира Трегулова, музей планирует вскоре отметить вклад и других своих меценатов: «Вслед за этим залом последует открытие зала Георгия Костаки, благодаря которому в Третьяковской галерее есть величайшее собрание русского авангарда, и зала выдающегося коллекционера Леонида Талочкина».

Гелий Коржев, которого Мединский назвал «одним из столпов русской и мировой живописи второй половины XX века», умер в Москве в 2012 году в возрасте 87 лет. Художник, признание к которому пришло в 1950-х и 1960-х благодаря проникнутым драматизмом портретам простых людей (триптих «Коммунисты», серия «Опаленные огнем войны», «Влюбленные»), считается одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной живописи.

Коржев носил звания народного художника как РСФСР, так и СССР, становился лауреатом главных государственных премий в области искусств, а также ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени. Уже начиная с 1951-го, он также преподавал в МВХПУ имени С. Г. Строганова, в 1966 году получив звание профессора.