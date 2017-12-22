«Самый сексуальный футболист мира» объявился в России

Российский комедийный актер Александр Ревва в своем Instagram провозгласил себя самым сексуальным футболистом на Земле.

«Меня зовут Артуро Реввалду, и я самый сексуальный футболист на Земле. Все альфа-самцы любят рисковать. Футбол — это спорт, где побеждает сильнейший. На стадионе в Мадриде нас ждет бой двух самых сильных футболистов мира. Готов поспорить, что "Реал" крупно выиграет, поэтому ставлю на точный счет (3:0)», — написал он.

Также Ревва предложил своим фолловерам попытаться дать верный прогноз на матч между «Реалом» и «Барселоной». Актер пообещал разыграть среди угадавших результат матча футболку бывшего титульного спонсора сливочных — букмекерской компании bwin, которая с 2017 года официально работает в России.

«Что нужно сделать? 1. Зарегистрироваться на bwin. 2. Дать прогноз на матч в комментариях. 3. Ждать результат. 4. Победить», — написал Ревва.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 15:00 мск.

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