Найден способ сохранить здоровье курильщиков

Американские ученые доказали, что регулярное употребление помидоров и фруктов, особенно яблок, благоприятно действует на здоровье легких. Исследование опубликовано в European Respiratory Journal, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Специалисты обнаружили, что употребление бывшими курильщиками в среднем более двух помидоров или трех яблок в сутки способствует более медленному снижению функций легких по сравнению с теми, кто употребляет меньше одного помидора или яблока в сутки.

Материалы по теме Пузом кверху Как дожить до 100 лет

«Исследование показывает, что диета может помочь восстановить поврежденные легкие у людей, которые бросили курить, а также предполагает, что питание, богатое фруктами, может замедлить процесс естественного старения легких, даже если вы никогда не курили», — отметила соавтор Ванесса Гарсия-Ларсен.

К подробным выводам ученые пришли, оценив в 2002 году состояние здоровья легких и диету у 650 взрослых из Германии, Норвегии и Великобритании. Через десять лет, в 2012-м, они провели повторное обследование участников.

Специалисты отмечают, что функции легких как правило начинают снижаться после 30 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!