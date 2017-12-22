Скоростной спуск в метро закончился для пьяного британца двойным ударом в пах

В сети набирает популярность ролик, в котором подвыпивший британец попытался съехать вниз по пространству между двумя эскалаторами метро и дважды ударился причинным местом. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @__gower.

«Вчерашняя ночь была топовой, но это — лучший момент», — говорится в подписи к ролику.

Твит быстро стал вирусным и набрал 371 тысячу лайков и почти 200 тысяч ретвитов. Большинство пользователей признались, что им физически больно смотреть это видео, но они не могут остановиться и пересматривают его снова и снова. «Самая смешная вещь за очень долгое время», — написал журналист Саймон Остин (Simon Austin).

Многие сошлись во мнении, что лучшим моментом стало лицо парня после первого удара: судя по всему, именно тогда он понял, что совершил серьезную ошибку. Автор твита позднее уточнил, что с героем ролика все в порядке и он отделался лишь парой царапин.

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