Внезапно ворвавшаяся в кадр американка прославила поющую дочь

В сети обратили внимание на кавер начинающей американской певицы Дайджи Дэвис (Dajiax Davis), который испортила внезапно ворвавшаяся в кадр мать. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте девушки. «Вы только посмотрите на мою маму», — попросила она.

На видео, которое за два дня собрало более четырех миллионов просмотров и 267 тысяч лайков, Дэвис перепевает песню Say you won’t let go британского музыканта Джеймса Артура. Неожиданно в кадр попадает мать девушки, которая начинает пританцовывать, активно двигая бедрами. «Мам, прекрати. Я же пытаюсь петь», — раздраженно восклицает Дэвис и выключает камеру.

Зрителей впечатлил внезапный танец, и они посоветовали девушке взять мать на подтанцовку. «Ты, конечно, хорошо поешь, но твоя мама тебя переплюнула», — отметил один из них.

«Твоя мама сделала мой день», — поддержал другой.

