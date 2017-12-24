Спутники ГЛОНАСС перепрошьют

Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева в 2018 году обновит программное обеспечение спутников «Глонасс-М» для повышения качества навигации. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия «Сибирский спутник».

ИСС выпустит обновленный контрольный документ для сигналов спутников, благодаря которому радиоволны будут меньше подвержены изменениям при прохождении через слои атмосферы.

Необходимость перепрошить спутники в ИСС объяснили тем, что сейчас «Глонасс-М» составляют основу орбитальной группировки, и с учетом наземного резерва в шесть космических аппаратов они будут преобладать еще не менее восьми лет.

Разработку глобальная навигационная спутниковая системы (ГЛОНАСС) начали еще в СССР, с 2003 года «Роскосмос» запускает аппараты «Глонасс-М». В декабре 2015-го разработчики объявили о завершении создания ГЛОНАСС.

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