Назван простой способ продления жизни

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что падение уровня загрязнения воздуха в США связано с большим увеличением продолжительности жизни людей. Уменьшение числа твердых частиц в воздухе способствует меньшему риску преждевременной смерти от различных заболеваний, сообщает EurekAlert!.

Исследователи изучили изменения концентрации аэрозолей (взвешенных в воздухе твердых частиц) в приповерхностном слое атмосферы над штатами США с 1990 по 2012 год. Для этого они использовали данные сети мониторинга за окружающей средой Interagency Monitoring of Protected Visual Environments. Ученые затем связали эти показатели с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых или респираторных заболеваниях.

Оказалось, что уровень загрязнения за последние годы уменьшился, несмотря на увеличение числа лесных пожаров, при этом снижение количества органического аэрозоля было в шесть раз большим, чем считалось ранее. По словам ученых, это означает падение числа преждевременных смертей от любых причин.

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По мнению исследователей, уменьшение произошло благодаря тому, что в атмосферу вбрасывалось меньше загрязнителей, таких как диоксид азота и окись углерода, а не из-за влияния погодных условий вроде дождей или температуры воздуха.

По данным американских специалистов, загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия. Городской воздух может также негативно сказаться на возможности заводить детей. Однако прогулки в парках и в спокойных районах города с обилием растительности являются полезными для здоровья.

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