В уральском монастыре журналистов приняли за ловцов покемонов и отругали

В Екатеринбурге охрана Ново-Тихвинского монастыря устроила потасовку с московскими журналистами из «Фронде ТВ» за несогласованную съемку. Видеозапись произошедшего журналисты выложили на YouTube.

Из комментария к записи следует, что репортеры готовили материал о незаконном сносе Успенской церкви XVIII века на территории обители, фактом которого заинтересовались правоохранительные органы.

Когда оператор подошел к окружающему церковь забору, чтобы снять то, что находится за ним, его столкнул в снег, предположительно, сотрудник охраны монастыря. Того не устроило, что съемки ведутся без разрешения администрации.

Телевизионщики заявили, что для съемки в общественных местах никакие согласования не нужны, и попытались продолжить свою работу. Но на оппонентов их разъяснения не подействовали. Один из них просил кого-то по телефону, чтобы подошли юристы, а другой предположил, что журналисты пытаются пробраться за ограду, устроил потасовку и крикнул молодым людям: «Идите, ловите покемонов».

Как отмечается, редакция «Фронде ТВ» написала жалобу в прокуратуру и полицию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!