Трудников монастыря под Калугой заподозрили в изнасиловании

Двоих молодых людей — трудников монастыря в Боровском районе Калужской области — заподозрили в изнасиловании девушки. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, 16 декабря утром девушка в социальной сети познакомилась с молодым человеком, а вечером того же дня они встретились в Боровске. Парень предложил девушке пойти к нему домой под предлогом того, что погода ухудшилась. В квартире, куда они пришли, находился еще один молодой человек», — говорится в сообщении.

Пробыв в квартире несколько минут, девушка собралась уходить домой. Однако подозреваемые избили и изнасиловали женщину, угрожая убийством, после чего потерпевшая сбежала через балкон и позже обратилась в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемые в преступлении были установлены и задержаны.

«Ими оказались ранее не судимый 25-летний житель Курской области и ранее неоднократно судимый 21-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории России. Подозреваемые на протяжении длительного времени являлись трудниками местного монастыря», — отметили в региональном управлении СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствует перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

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