Россия уличила США в неумении считать чужие деньги

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) усомнился в качестве аналитики, которую предоставил Bank of America Merryl Lynch (BofA) касательно инвестиций в российскую экономику. В пресс-службе РФПИ рассказали «Ленте.ру», что инвестбанк учитывал только фонды, которые вкладываются в акции российских публичных компаний.

«Общий приток иностранных инвестиций в Россию намного больше — иностранцы также активно вкладываются в непубличные компании. По оценке ЦБ, за первые три квартала он составил 23 миллиарда долларов, в РФПИ прогнозируют, что до конца года эта цифра превысит 30 миллиардов», — пояснили в фонде.

В этом контексте отток в размере 900 миллионов долларов, о котором говорилось в отчете BofA, в РФПИ считают незначительным.

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Фонд утверждает, что только его силами в 2017 году в российскую экономику вложили около 270 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов). Средства привлекались в рамках 15 международных партнерств. РФПИ напомнил, что при его поддержке в 2017 году прошли несколько IPO и SPO российских компаний: «Детский мир», «Полюс Золото», «Фосагро», En+, Globaltruck.

При этом интерес к российским компаниям проявляли фонды из Европы, США, Азии и Ближнего Востока. В качестве примера в РФПИ привели размещение «Детского Мира», 90 процентов выпущенных акций которого выкупили иностранные инвесторы.

Во вторник, 26 декабря, BofA опубликовал отчет, где утверждалось, что иностранные инвесторы разочаровались в российской экономике и потеряли в нее веру. Инвестбанк заявлял, что позитивного фактора от потенциального сотрудничества России и новой американской администрации не произошло, а российская экономика не продемонстрировала привлекательных изменений для инвестиций.

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