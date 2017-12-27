Японцы держали дочь 15 лет в неволе и заморили ее голодом

Японские полицейские задержали супругов, которые на протяжении 15 лет удерживала взаперти свою дочь и уморили ее голодом. Об этом передает Reuters.

Департамент полиции префектуры в Осаке сообщил, что 33-летняя Эйри Какимото перед смертью весила 19 килограммов при росте 145 сантиметров.

Родители признались, что удерживали свою дочь в изолированной комнате площадью три квадратных метра и кормили ее только раз в день. «Наша дочь страдала психическим заболеванием, из-за которого проявляла агрессию к окружающим. Поэтому мы решили ее изолировать», — рассказали супруги.

Как уточняет агентство, согласно японским общественным традициям, дети, страдающие психическими расстройствами и физическими недостатками, считаются позором семьи. Поэтому некоторые родители стараются ограничить контакты своих больных детей с внешним миром.

15 декабря сообщалось, что суд в американском штате Айова признал виновной 43-летнюю Николь Финн, которая заморила голодом 16-летнюю дочь, в умышленном убийстве.

Во время слушаний прокуроры сообщили, что Финн держала троих своих детей в одной комнате без мебели, не давала им есть и запрещала посещать душ. Время от времени подросткам удавалось выбраться через окно на улицу и попросить еду у соседей. В результате от истощения скончалась 16-летняя Натали. На момент смерти она весила 38 килограммов.

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