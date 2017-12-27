Россиян взволновала драма между несчастной картошкой и миксером-убийцей

Пользователь Twitter с ником майор Гаррет рассказал о драме, разыгравшейся на его кухне. При чистке картошки он заметил ее беспомощное «лицо», а когда готовил из нее пюре, обратил внимание на «выражение лица» миксера, словно смирившегося со своей участью убийцы.

Подписчики майора Гаррета отметили, что очищенный картофель и миксер напоминают протокольного дроида C-3PO из киносаги «Звездные войны». Также они нашли сходство картошки с древоподобным существом из фильма «Стражи Галактики».

Некоторым показалось, что автор твита испытывает проблемы с психикой. Всего запись собрала больше двух тысяч лайков и несколько сотен репостов.

Ранее в декабре россияне попытались разгадать загадку про пальмовое масло. На упаковке крекеров было указано, что в них нет пальмового масла, а в составе говорилось о его наличии.

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