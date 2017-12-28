В США парикмахера посадили за неудачную стрижку

В городе Мэдисон американского штата Висконсин полиция арестовала парикмахера, который порезал ухо 22-летнему клиенту. Об этом сообщает New York Post.

Пострадавший рассказал стражам порядка, что стилист попросил его перестать ерзать на стуле и вертеть головой, а после этого полоснул ножницами по уху.

После этого парикмахер триммером выбрил ему полосу по центру головы, по бокам волосы остались довольно длинными. Какая прическа задумывалась изначально, не уточняется.

Однако 46-летнего Кхаледа А. Шабани отправили за решетку по подозрению в нанесении увечья и хулиганстве. Сам стилист назвал произошедшее несчастным случаем.

20 декабря этого года стало известно, что парикмахер Марио Хвала из сербского города Нови-Сад сделал на затылке одного из клиентов художественную стрижку в виде портрета президента России Владимира Путина.

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