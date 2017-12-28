Москвичи начали делать татуировки в кредит

В российских тату-салонах появилась новая услуга: если на дорогой рисунок на теле не хватает денег, его можно набить в кредит. Об этом узнал корреспондент «Ленты.ру», проводивший исследование предложений на рынке в Москве и Санкт-Петербурге.

Такая возможность предоставляется в нескольких столичных салонах. Для оформления кредита нужен паспорт. В зависимости от условий выдается сумма от 3 до 100 тысяч рублей, ставка иногда достигает 16 процентов. Все расчеты с банком клиент должен будет проводить самостоятельно.

Пока такая возможность предоставляется в нескольких точках двух столиц, но дорогие салоны с репутацией на рынке сообщили, что в кредит не работают.

Материалы по теме «Иногда люди последние бабки готовы мне отдать» Татуировщик Тимати о нежной коже Егора Крида и дурных вкусах девчонок

Однако в будущем году ситуация может измениться. Как рассказал «Ленте.ру» управляющий студии 13 by Black Star Сергей Коваленко, владельцы салона не исключают, что со следующего года и там начнут делать татуировки в рассрочку. Система разрабатывается, внедрить ее планируют в феврале.