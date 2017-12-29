Японцы предложили кошачий дом по цене годовой аренды квартиры

Японские дизайнеры предложили кошачий домик для игр Neko из натурального дерева и текстиля по цене около 1,08 миллиона иен (примерно 10 тысяч долларов), сообщает Quartzy.

Стоимость домика для домашних животных сопоставима со стоимостью годовой аренды небольшой квартиры в Токио (по данным ресурса Real Estate Japan). Конструкция кошачьего дома представляет собой приподнятое над полом на обмотанной тонким канатом колонне-когтеточке подобие лестницы или многоуровневой цилиндрической клетки с несколькими площадками, окруженной тонкими деревянными стержнями. В проемы между ними можно наблюдать за играми и поведением животных.

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Ранее сообщалось, что японский бренд visvim выпустил стальной свисток на кожаном шнурке. Его стоимость составляет 250 долларов (15 тысяч рублей). Аксессуар из стали и латуни Visvim Law Enforcement Whistle вошел в коллекцию осень-зима 2017/2018. На нем выбито название бренда. Как сообщает издание, на создание аксессуара дизайнера Хироки Накамуру натолкнула история правоохранительных органов Японии.

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