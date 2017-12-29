Фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые русские слова

Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий. Слова болельщика приводит Eurosport.ru.

«На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва», — посетовал Сигурдфлордбрадсен.

Несмотря на это, он собирается позвать своего товарища из России в Исландию, где покажет ему деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур и вулкан Эйяфьядлайекюдль.

Сборная Исландии примет участие в чемпионате мира 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Команда попала в группу D, где также сыграют Аргентина, Хорватия и Нигерия. Всего в турнире примут участие 32 сборные. Исландцы сыграют на мундиале впервые в истории.

В 2016-м сборная Исландии также впервые выступила на чемпионате Европы и сумела дойти до четвертьфинала.

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