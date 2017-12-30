«Спартак» захотели лишить лидера

Английский футбольный клуб «Эвертон» заинтересован в приобретении полузащитника российского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает журналист Шейн Бернс в Twitter-аккаунте.

Подробности возможной сделки не сообщаются. Нынешний контракт игрока с московской командой действует до 30 июня 2021 года.

26 декабря голландский хавбек был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит издание «Футбол». В октябре 2017 года спортсмен также попал в список лучших игроков третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 2017 году Промес вместе со «Спартаком» выиграл Российскую футбольную премьер-лигу. 25-летний полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 12 голов в 26 матчах сезона-2016/17.

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