Террорист из Харькова оказался обходительным любителем видеотрансляций

Освобожденный из плена на почте в Харькове мальчик рассказал, что злоумышленник, который держал людей в заложниках, постоянно предлагал им кофе и чай, а также требовал снимать его на видео и выкладывать в сеть. Об этом со ссылкой на украинских полицейских пишут РИА Новости.

«Он все время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал», — сказал мальчик журналистам.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и взял в заложники 11 человек. Среди захваченных было двое детей. По информации полиции города, мужчина пытался ограбить отделение почты, но не смог этого сделать и захватил заложников. На его теле были две бутылки с синей жидкостью, которые злоумышленник грозился взорвать.

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