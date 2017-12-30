Польша отгородится от украинских свиней

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Документом предусматривается строительство забора на границе с Украиной и Белоруссией длиной более тысячи километров, сообщает «Укринформ».

Агентство отмечает, что стена будет похожа на заграждения, которые устанавливают вдоль автомобильных трасс. Она будет возведена непосредственно возле границы.

Стоимость строительства составит 130 миллионов польских злотых (37,3 миллиона долларов). В первый год функционирования содержание стены обойдется в 190 миллионов злотых (54,6 миллиона долларов). Планируется, что ее будут сооружать в течение трех лет.

С 2014-го в Польше зафиксировано 104 очага АЧС, причем 81 из них появился в этом году. Помимо этого, за этот срок болезнь была выявлена почти у 900 диких кабанов, обитающих в районе польско-белорусской границы и в окрестностях Варшавы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!