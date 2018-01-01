Полиция Берлина сообщила о случаях сексуальных домогательств в новогоднюю ночь

Полиция Берлина заявила об имевших место сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе. Об этом правоохранители сообщили в своем Twitter.

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«На мероприятиях по празднованию Нового года были зафиксированы случаи отдельных сексуальных домогательств. Мы не потерпим подобных поступков!» — заверили берлинские правоохранители.

Также отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Какие-либо данные об их количестве и происхождении не приводятся.

В этом году во время празднования Нового года на площади у Бранденбургских ворот впервые появились «зоны безопасности» для женщин, которые представляют собой координационные центры, где специально обученные сотрудники будут помогать женщинам, которые пострадали от сексуальных домогательств или приставаний.

В новогоднюю ночь 2016 года в немецком Кельне около тысячи молодых людей собрались на площади близ Кельнского собора и центрального вокзала. Затем они разделились на мелкие группы. По словам очевидцев, мужчины африканской и арабской внешности бросали в толпу петарды, а затем начали отбирать у женщин сумки и телефоны, сопровождая свои действия сексуальными домогательствами. Всего в полицию было подано свыше 1,1 тысячи заявлений о различных преступлениях, в том числе более 480 завлений о нападениях сексуального характера. Большинство нарушителей закона, которые были идентифицированы полицией, оказались выходцами из Марокко и Алжира.

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