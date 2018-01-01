Россиянин Кучеров признан одной из звезд года в НХЛ

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой 2017 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В 2017 году 24-летний Кучеров записал на свой счет 52 шайбы, что является лучшим показателем лиги. Россиянин принял участие в Матче звезд НХЛ и попал во вторую символическую сборную прошлого сезона НХЛ.

Первой звездой минувшего года признан клуб «Вегас Голден Найтс». Команда дебютировала в НХЛ в сезоне-2017/18. В данный момент «Вегас» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 37 матчей. Второй звездой года признан нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, ставший обладателем Кубка Стэнли и получивший приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.

На драфте 2011 года Кучеров был выбран «Тампой» под общим 58-м номером. При этом россиянин дебютировал в НХЛ только в 2013 году.

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