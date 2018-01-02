Верка Сердючка поведала украинцам секретный способ смотреть российское кино

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, назвал бессмысленным решение украинских властей о запрете показа российских фильмов. Как заявил Данилко в эфире телеканала «112 Украина», обойти запрет сможет каждый.

«Ну зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Ну зачем это? Что это решит?» — сказал он.

При этом украинский актер в целом положительно отозвался о российских артистах и высказался против запрета их въезда на Украину.

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В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из «черного списка» минкульта. За последние три года на Украине были запрещены к показу 646 фильмов и сериалов.

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