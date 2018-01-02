В Москве эвакуировали станцию метро из-за сладкого подарка

В Московском метрополитене эвакуировали станцию «Филевский парк» из-за новогоднего сладкого подарка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вечером 1 января на перроне была обнаружена бесхозная коробка, и было принято решение увести пассажиров из потенциально опасной зоны. Прибывшие на место кинологи проверили подозрительный предмет, собака не учуяла взрывчатки.

Причиной эвакуации оказался детский кондитерский набор, забытый одним из пассажиров.

В сентябре 2017 года в России поднялась волна звонков о минировании зданий и объектов. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтверждаются, но в каждом случае проводится эвакуация и проверка. В частности, 6 октября из-за звонков с угрозами взрывов были эвакуированы Рижский, Курский и Киевский вокзалы.

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