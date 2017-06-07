Пассажиры новосибирского метро вытолкали сломавшийся поезд на запасные рельсы

В Новосибирском метрополитене пассажирам пришлось толкать сломавшийся поезд. Об этом сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» во «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро «Красный проспект». «Для того чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать», — говорится в записи.

Как сообщает Пятый канал, пассажиры вытолкали поезд на резервные рельсы.

По данным kp.ru, причиной остановки состава стала обнаруженная машинистом поломка в системе управления одного из вагонов. После этого поезд отправили в депо, вместо него на линию вышел другой. Отмечается, что замена состоялась в течение пяти минут.

В октябре прошлого года жителям Краснодара пришлось толкать в депо сломавшийся трамвай. В пресс-службе регионального транспортного управления назвали случившееся «зарядкой по-краснодарски».

В ноябре 2014-го в Игарке на севере Красноярского края пассажиры и сотрудники аэропорта вручную толкали самолет Ту-134 к взлетно-посадочной полосе. После того как им удалось вытолкать воздушное судно, самолет благополучно взлетел и совершил посадку в Красноярске.