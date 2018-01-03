Крокодилы убили туриста в Зимбабве

Турист погиб в результате нападения крокодилов в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве. Об этом сообщает местная газета The Herald.

Инцидент произошел 31 декабря, когда путешественник катался на надувной лодке по парковому водоему. Живущие в нем крокодилы напали на мужчину и его спутницу.

«Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они плавали в кишащем крокодилами водоеме Мпопома в Национальном парке Матобо, — сообщил представитель парка Тинаше Фараво (Tinashe Farawo). — Обоих срочно доставили в больницу, однако Боуман погиб в пути». Митчелл получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии в больнице Булавайо.

Как отмечается, пара путешествовала вместе с коллегами. Гражданство туристов не уточняется.

Материалы по теме Куда ты прешь? Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»

Сотрудники парка после произошедшего призвали туристов не приближаться к диким животным, которые могут быть опасны. Они также выразили сожаление, что погибший и пострадавшая использовали для катания запрещенные в Матобо надувные лодки, не обеспечивающие безопасности.

Ранее сообщалось, что турист из американского штата Флорида Джефф Свиденхельм серьезно пострадал на Бали, пытаясь отобрать у обезьяны свою кепку с символикой его любимой футбольной команды. Он залез за животным на крышу здания, не удержался и упал с 10-метровой высоты.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



