Севастополь встретил Новый год с гусарами и горкой

На Новый год в Севастополе граждане могли поучаствовать в боях мешками на бревне, перетягивании каната и других народных забавах, а также покататься на тюбинговой горке. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе администрации города.

Местные власти провели новогодний праздник в необычном формате. На площади Нахимова развернулась историческая реконструкция, погружающая горожан в атмосферу 19-го века. Также была создана зона 21-го века. Два мира держали между собой связь при помощи телемоста — один ведущий находился на эстраде под экраном, а второй задавал севастопольцам вопросы на знание истории.

Горожанам предлагали поучаствовать в ловле рыбок в бочке и подъеме пудовых гирь, а также отчеканить себе на память новогоднюю монету. На площади также разбили солдатский бивак. В нем натапливали самовар, рубили дрова, готовили праздничный стол и угощали прохожих солдатской кашей из полевой кухни.

Пресс-служба администрации Севастополя 1 /2

Для детей на площади установили горку с покрытием из искусственного льда. «Мы решили дать возможность детям увидеть ту зиму, которой здесь в силу климата никогда не было», — рассказал помощник губернатора Севастополя Олег Беркович.

На концерте горожан развлекали участники шоу «Голос». Они выступали под аккомпанемент кавер-группы «Рояль в кустах». На сцену также вышли артисты танцевальной студии «Марта» и народный ансамбль фольклорной песни «Русь» под руководством заслуженного гармониста России Петра Савченко. Ближе к полуночи на ней появился Дед Мороз.

В социальных сетях севастопольцы делились позитивными отзывами о празднике. «В других городах просто концерт в центре закатывают и по домам. А тут гусары, дамы с кавалерами, солдаты, все очень красиво и на широкую ногу», — отметил один из них. Другая жительница указала, что праздник получился очень познавательным.

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