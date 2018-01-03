Россия проиграла США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла четвертьфинал сборной США в молодежном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало со счетом 4:2. Последний раз сборная России оставалась без медалей в 2010 году, сообщает ТАСС.

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе - в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира.

В полуфинале команда США сыграет со шведами, другую пару полуфиналистов составили сборные Канады и Чехии. Оба матча пройдут 4 января. Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!