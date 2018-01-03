Ученые раскрыли секрет успешного развития романтических отношений

Психологи считают, что частые свидания и регулярный секс способны повредить недавно начавшимся романтическим отношениям. Об этом пишет издание Daily Mail.

Автор книги «Не смиряйтесь: как выйти замуж за человека, для которого вы были предназначены» Скотт Кэрол и доктор психологии из Университета Ешива в Нью-Йорке Сет Мейерс уверены, что только влюбившиеся друг в друга партнеры должны видеться не чаще двух раз в неделю и иметь половую близость не чаще одного раза в семь дней.

Секс создает иллюзию родства в духовном плане, но действительно подлинный характер человека можно узнать спустя определенное время, а в отдельных случаях на это требуются целые годы. К сожалению, многие не смогут следовать таким рекомендациям, так как любовь заставляет быть максимально ближе к своей половинке.

В декабре прошлого года своими секретами выстраивания длительных и прочных отношений поделился настоятель строящегося деревенского храма в Красногорском районе Подмосковья иеромонах Симеон (Мазаев).

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