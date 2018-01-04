Летающий госпиталь заметили в небе над Хмеймимом

Летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ» заметили в небе в районе сирийского города Латакия. Снимок выложил в среду, 3 января, на своей странице во «ВКонтакте» фотограф Ахмад Альфарви (Ahmad Alfarwi).

Возле Латакии находится лишь один аэропорт — аэродром Хмеймим. С 2015 года он является авиационной базой ВКС России в Сирии.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны России пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Позднее стало известно об усилении охраны Хмеймима. Кроме того, в сети появились фотографии бомбардировщика Су-24М с авиабазы, поврежденного в результате обстрела. Как сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков, из 10 получивших повреждение машин удалось ввести в строй три.

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