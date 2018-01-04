Сильный дождь помешал немцу и украинцу попасть в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и глава МИД Украины Павел Климкин не смогли в четверг, 4 января, посетить линию разграничения в Донбассе из-за плохих погодных условий. Об этом украинский министр написал в своем Twitter.

«Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце», — пояснил Климкин, добавив, что непогода «не помешала продуктивному общению» между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

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Как отмечает Stern.de, в МИД Украины ранее заявили, что в ходе своего двухдневного визита в Киев с 3 по 4 января Габриэль вместе с Климкиным планирует направиться к линии разграничения в районе Мариуполя.

По сведениям агентства «Интерфакс», министры уже провели двустороннюю встречу и пресс-конференцию в Киеве.

Как сообщает Gismeteo, 4 января в Мариуполе плюс 3 градуса тепла, пасмурно и идут сильные дожди.

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