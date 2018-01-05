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Конькобежец пропустит старт ЧЕ из-за неудачной попытки завязать шнурки

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Хейн Оттерспер
Хейн Оттерспер

Голландский конькобежец Хейн Оттерспер пропустит старт чемпионата Европы в Коломне из-за неудачной попытки завязать шнурки. Об этом он рассказал порталу NOS.

«В конце вчерашней тренировки я наклонился, чтобы зашнуровать коньки, и не смог разогнуться... Шнурки! Я делаю это по сто раз в год», — сказал Оттерспер.

Из-за повреждения спортсмен снялся с дистанции 500 метров, забеги на которой пройдут в пятницу, 5 января. Отмечается, что Оттерспер намерен выступить в субботу на дистанции в 1000 метров.

Оттерспер не сумел обеспечить себе место в сборной Нидерландов на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, так как не прошел национальный отбор.

112-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит с 5 по 7 января в российской Коломне.

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