«Грузинский легион» ВСУ отказался подчиняться приказам командования

Так называемый «Грузинский национальный легион», воющий на Донбассе в составе ВСУ, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования. Об этом говорится на странице формирования в Facebook.

Как сказано, решение принято было еще 20 декабря прошлого года. В сообщении содержится много выпадов против конкретных командиров.

«Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 бригады пытается департировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира», — сказано в посте.

При этом авторы сообщения просят не обращать внимание на заявления неких трех человек «грузинской национальности», которые якобы не имеют никакого отношения к формированию.

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«Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году. В 2016 году подразделение вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. Это был первый случай, когда в состав вооруженных сил Украины официально были приняты иностранцы.

В октябре члены Грузинского легиона обвинили чешские общественные организации в подготовке ополченцев ДНР и ЛНР.

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