Первые поселенцы в Америку прибыли из России

Первыми людьми, заселившими Америку, стали выходцы с территории современной России. Таковы данные исследования ученых из Кембриджского и Капенгагенгского университетов, пишет EurekAlert.

Исследователи провели анализ ДНК индейской девочки, жившей на Аляске около 11500 лет назад и останки которой были найдены там же в 2013 году. Выяснилось, что девочка не имеет общего с коренными южными и северными американцами.

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Новую открытую популяцию жителей Америки назвали «древние берингины». Считается, что первые из них появились в Северо-Восточной Азии 36 тысяч лет назад. Изменение климата заставило их эмигрировать на Аляску через Берингов пролив около 20 тысяч лет назад.

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