В сети разглядели Гитлера и Ежика на фото пропавшего щенка

Пользователи сети активно обсуждают объявление о пропаже белого щенка, у автора которого, вероятно, закончилась краска в принтере. Пост опубликован на портале Pikabu.

На фотографии видны только глаза и нос собаки. Вероятно, животное полностью белое, однако из-за плохого освещения и низкого качества печати разобрать очертания ее тела и головы невозможно. Также на объявлении указан номер телефона владельца и есть надпись «Пропал щенок»

«Не удивительно», — отметила пользовательница портала, намекая на невидимость животного. Многие комментаторы попробовали вручную дорисовать щенку тело на фотографии. Некоторые предположили, что перед ними особая порода собаки — чеширская, а кто-то сравнил зверя на фотографии с Ежиком в тумане.

«Неужели? Я вижу Гитлера!», — отметил еще один пользователь.

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