Медведев обязал россиян косить траву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, которые обязывают владельцев земельных участков регулярно косить траву и убирать мусор. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что «правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах».

Также новые нормы запрещают выбрасывать окурки и спички из окон поездов и машин.

В октябре 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель. В пояснении к документу отмечалось, что нормы пожарной безопасности в зданиях религиозного культа раньше не регламентировались.

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