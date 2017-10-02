Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила противопожарного режима, касающихся религиозных объектов. Текст размещен на сайте правительства.

В пояснении к документу отмечается, что нормы пожарной безопасности в зданиях религиозного культа раньше не регламентировались.

Изменения, в частности, определяют условия хранения горючих жидкостей и материалов, которые используются в лампадах, светильниках и кадилах. Кроме того, устанавливаются правила их применения.

«Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — отмечается в документе.

Также запрещено размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня. В помещении для богослужений должен быть хотя бы один огнетушитель.

Подчеркивается, что правила согласованы с представителями религиозных конфессий.