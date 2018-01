Сестра Ким Кардашьян призвала не стыдиться прыщей

Модель Кэндалл Дженнер, единоутробная сестра телезвезды Ким Кардашьян, призвала своих подписчиц в социальной сети Twitter не стыдиться несовершенств кожи.

Модель появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в черном кружевном платье Giambattista Valli с тщательно загримированными прыщами и следами акне на лице. Это отметили поклонники модели в социальных сетях: под фотографией Дженнер они написали, что Кэндалл хорошо выглядит, несмотря на несовершенства кожи. В ответ модель призвала поклонниц «не позволять этому дерьму себя остановить».

Ранее сообщалось, что венгерская модель plus-size Диана Сирокай скопировала образы и позы своих стройных коллег, в частности Джиджи Хадид, с рекламных плакатов и модных съемок и разместила фотографии в своем Instagram. Также она снялась в купальнике, копируя Ким Кардашьян. Пользователи социальной сети неоднозначно отнеслись к смелому проекту: один из них заявил, что «такая груда жира просто смешна».

Кендалл Николь Дженнер — американская модель, участница популярного телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) и других телепроектов. В качестве модели участвовала в показах Chanel и Givenchy, снималась для изданий V Magazine, Vogue Paris, Interview.

