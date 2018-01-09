Стая лемуров искусала репортера

Журналиста «Би-би-си» Алекса Данлопа (Alex Dunlop) во время съемки репортажа в зоопарке Банхем в английском графстве Норфолк атаковали местные лемуры. Зверьки облепили репортера, скакали по нему и несколько раз укусили. Журналисту, однако, удавалось продолжать съемку.

Шныряющие лемуры не давали Данлопу начать репортаж. Прежде чем произнести оконченное предложение, ему пришлось отснять несколько дублей. Видео «противостояния» «Би-би-си» показал на YouTube.

По признанию журналиста, такие моменты — одна из самых приятных составляющих его работы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!