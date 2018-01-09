Тайский премьер заставил журналистов общаться со своей картонной фигурой

euronews (in Italiano) / YouTube

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (Prayuth Chan-ocha) принес на посвященную Дню защиты детей пресс-конференцию свою картонную фигуру, чтобы избежать общения с журналистами. Ролик с мероприятия был опубликован на YouTube-канале Euronews.

На видео Чан-Оча стоит перед микрофоном и проводит краткий брифинг с корреспондентами. Затем, уклоняясь от вопросов прессы, он попросил своих помощников вынести картонную фигуру со своим изображением в полный рост и предложил журналистам пообщаться с ней.

«Если хотите задать какие-либо вопросы о политике и конфликтам, спросите вот это парня», — цитирует слова премьер-министра «Би-би-си».

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