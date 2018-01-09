ВТБ Капитал занял первые позиции в рейтингах Dealogic по итогам 2017 года

В 2017 году ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего организатора размещений на российском и международном долговых рынках. Закрыв 24 сделки общим объемом 6,8 миллиарда долларов, инвестбанк стал абсолютным лидером на международном DCM-рынке по России с долей в 25 процентов. Кроме того, ВТБ Капитал занял 18,1 процента рынка долгового капитала в СНГ, где в течение года осуществил 26 сделок объемом 7,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рэнкингов Dealogic.

По данным аналитиков, на локальном DCM-рынке инвестбанк организовал наибольшее количество транзакций по сравнению с другими игроками. По итогам года ВТБ Капитал закрыл 68 транзакций в этом сегменте общим объемом 5,9 миллиарда долларов и занял 25,5 процента рынка. ВТБ Капитал также стал лидером на DCM-рынке стран Центральной и Восточной Европы, где закрыл 94 сделки общим объемом 13 миллиардов долларов, таким образом рыночная доля инвестбанка составила 11,2 процента.

По данным Dealogic, за 2017 год ВТБ Капитал лидирует среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На российском рынке доля инвестбанка составила 16,3 процента, было организовано 9 сделок общим объемом 1,2 миллиарда долларов, а в странах СНГ ВТБ Капитал занял 15,9 процента рынка, организовав 9 сделок объемом 1,2 миллиарда долларов.

По словам руководителя департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчела, прошедший год стал очень успешным для развивающихся рынков, что способствовало росту количества транзакций с участием российских компаний. «Например, активность на российском рынке акционерного капитала возросла примерно на 80%, а на рынке долгового капитала примерно на треть по сравнению с 2016 годом», — отметил он.

По итогам 2017 года ВТБ Капитал занял первые места в M&A-рэнкингах на рынке России, СНГ и Центральной и Восточной Европы. В частности, ВТБ Капитал возглавил рейтинги в следующих категориях: консультант по осуществленным M&A-сделкам в России — рыночная доля 55,9 процента, 12 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов; консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах СНГ — рыночная доля 52,8 процента, 12 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов, консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах Центральной и Восточной Европы — рыночная доля 21,6 процента, 13 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов.