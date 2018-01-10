Странный зверь с калифорнийской помойки оказался облысевшим медвежонком

В американском городе Хоумвуд, штат Калифорния, спасли облысевшего медвежонка, который остался без матери. Об этом сообщает UPI.

Местные жители заметили странное животное в конце декабря, когда оно рылось на помойке. В нем не без труда признали медвежонка. Его поймали и отвезли в организацию Bear League, которая занимается защитой медведей.

Специалисты определили, что перед ними — годовалая самка калифорнийского черного медведя, которая лишилась шерсти из-за чесотки. «Мы встречали подобные случаи, — говорится в заявлении Bear League. — Скорее всего, это результат того, что мать медвежонка убили в самом начале сезона. Маленький детеныш отчаянно пытается выжить в одиночку, но большую часть времени ходит голодным. Это наносит ужасный удар по его иммунной системе. Он не может устоять перед чесоткой и страдает от задержки развития».

В Bear League медвежонка выхаживали в течение недели, а затем передали в Центр дикой природы Фонда в пользу животных. Теперь он набирает вес и поправляется. Если животное выздоровеет и отрастит шерсть, его отпустят на волю.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Салем, штат Орегон, спас от гибели истощенного черного медвежонка.

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