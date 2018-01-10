Пустой сейф замглавы Россельхознадзора разочаровал вора

В Москве неизвестный проник в здание Министерства сельского хозяйства России и вскрыл пустой сейф в кабинете замруководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в полиции.

По его словам, утром 9 января в полицию обратился сотрудник ведомственной охраны ведомства, расположенного в Орликовом переулке, и рассказал, что в кабинете чиновницы вскрыто окно. В девятиэтажном здании проводятся фасадные работы.

«Злоумышленник по строительным лесам поднялся на нужный этаж, через окно проник в кабинет и вскрыл сейф размером 70х40 сантиметров, повредив его заднюю стенку. По словам Алексеевой, в сейфе ничего не хранилось. Порядок в кабинете также нарушен не был, из него ничего не пропало», — сказал источник.

Полиция завела уголовное дело о краже и изъяла с места преступления орудия взлома и другие улики.

В конце декабря 2017 года в Сургуте задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже мешка с новогодними подарками из музея. Общая стоимость похищенного имущества составила более 12 тысяч рублей.

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