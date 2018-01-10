Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, содержится в СИЗО «Кремлевский централ». Об этом в среду, 10 января, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфакс».

«Улюкаев содержится в трехместной камере, где, кроме него, находятся еще двое граждан. Бывший министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — сказал он, не уточнив, кто именно отбывает наказание с бывшим министром.

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Отмечается, что Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории «Кремлевский централ» до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

15 декабря 2017 года бывший министр экономического развития был признан виновным во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, будучи главой ведомства, Улюкаев требовал от компании два миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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