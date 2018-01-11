Немецкая полиция остановила автоколонну с американскими гаубицами

Немецкие полицейские остановили на автобане под Дрезденом на востоке Германии польскую автоколонну с шестью американскими самоходными гаубицами M109 в прицепах. Об этом сообщает газета Bild.

Причиной остановки стало отсутствие разрешительных транспортных и сопроводительных документов. Кроме того, возмущение полицейских вызвали выступающие сверх пределов габариты военной техники, и вес транспортных средств — допустимая масса была превышена на 16 тонн.

Кроме того, в колонне со специальным грузом отсутствовало сопровождение, а водители некоторых машин находились за рулем дольше положенного времени.

По совокупности нарушений было принято решение запретить дальнейшее передвижение, колонну отправили на стоянку до тех пор, пока за бронетехникой не приедут другие, подходящие грузовики с необходимыми бумагами.

Водителям и компании были выписаны соответствующие штрафы.

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