Французы вдохновились сумками масаи

Французский бренд аксессуаров, одежды и обуви Longchamp представил круизную коллекцию сезона весна-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 января.

Декор сумок вдохновлен орнаментами африканского племени масаи. Узорами масаев навеяны этнические мотивы вышивки и принты сумок. Также сумки Penelope, Longchamp 3D, Mademoiselle Longchamp, Roseau и Paris Rock украшены бахромой, кисточками, тканью ручной работы и бисером. Кожаная сумка Le Pliage Cuir украшена широкими цветными полосками, напоминающими африканские настенные росписи.

Фото: Longchamp 1 /4

В коллекции обуви представлены эспадрильи с ремешком вокруг лодыжки и плетеной подошвой из замши либо из двухцветного хлопка с масайским принтом, а также замшевые сапоги на низком каблуке с перекрещивающимся ремешками.

Осенью 2017 года Longchamp выпустил коллекцию одежды и аксессуаров Intempor'elle. В нее вошли сумки, обувь и модели ready-to-wear. Среди основных тем линейки — леопардовые и графические принты, черно-белые ткани с минималистичным узором, изделия из меха и овчины.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

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