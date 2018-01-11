Пассажиры задержанного рейса подверглись травле за снятое видео

Пассажиры задержанного рейса из Бостона (США) в Торонто (Канада) пожаловались на некомпетентное и грубое поведение персонала авиакомпании Porter, а также угрозы. Об этом пишет издание The Independent.

Инцидент произошел еще 5 января. Людей в течение двух часов удерживали в самолете на взлетной полосе. Официальной причиной задержки, по словам одной из пассажирок Киры Веглер, стала проблема с замком двери в отсек багажного отделения. Затем всех высадили из самолета и отменили рейс.

Система звукового оповещения в аэропорту была сломана, поэтому людям приходилось стоять в очереди, чтобы узнать, когда будет их вылет. Некоторые из них достали мобильные телефоны и начали записывать происходящее на видео.

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Представители авиакомпании Porter вышли из-за стойки регистрации и стали угрожать пассажирам, что обратятся в полицию, если те не удалят из телефонов все фото- и видеозаписи из аэропорта. «Они намеревались арестовать нас и требовали, чтобы мы удалили видео отовсюду, в том числе из "корзины"», — пожаловалась Веглер.

Пресс-секретарь перевозчика пояснил, что инцидент произошел в результате недопонимания. Один из сотрудников компании не знал, что съемка разрешена в аэропорту за исключением отдельных зон, включенных в список службы безопасности. Однако, по версии работника Porter, пассажирам никто не угрожал арестом.

В авиакомпании также опровергли информацию, что причиной задержки стала техническая неисправность самолета. По официальной версии, вылет был отложен на три дня из-за того, что дверь в багажный отсек замерзла. Сейчас на территории восточного побережья США действует мощный циклон с аномально низкими температурами. Погодные условия являются форс-мажором, и в таком случае компания не обязана выплачивать компенсацию за задержку пассажирам.

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