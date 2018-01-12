Российским туристам придется повременить с пляжами Египта

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что операторы могут формировать туры в Египет, но только на основе регулярных авиарейсов в Каир. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть законодательная база, и мы, безусловно, выполняем те положения, которые прописаны в указах президента», — указал он.

Сафронов отметил, что Федеральное агентство по туризму не препятствует туроператорам в создании продукта, однако напомнил о действующем запрете на чартерные перелеты в города Египта. Также под запретом продажа пакетных туров, которые предполагают авиаперевозки в Шарм-эль-Шейх и Хургаду через другие страны.

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На сегодняшний день турфирмы еще не включили в пакет предоставляемых услуг путевки на популярные у российских туристов курорты.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром.

В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Полеты были приостановлены после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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