Клоун-металлист попытался провезти десять килограммов кокаина в Японию

Канадский музыкант Дэниел Уитмур по прозвищу Дэн Скам, фронтмен группы Powerclown, задержан при попытке провезти кокаин в Японию. Рокеру грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает Daily Mail в пятницу, 12 января.

Наркотики были обнаружены в чехле от гитары рокера и банках из-под чая. Японская полиция конфисковала более 9,9 килограмма кокаина стоимостью около 7 миллионов долларов.

Другие члены коллектива Powerclown выпустили обращение к Уитмуру: «Если ты каким-то образом сумеешь вернуться, а мы надеемся, что сумеешь, то мы может быть простим тебе это. Может быть. Никаких гарантий».

Powerclown — канадская хеви-метал-группа, исполняющая, в частности, каверы на песни коллектива Iron Maiden. Члены Powerclown выступают в клоунском гриме.

11 января сообщалось, что американского рэпера Montana Millz, автора трека Sell Drugsz («Продавай наркотики»), приговорили к трем годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

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