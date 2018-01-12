Глава ВТБ встретился с президентом Анголы Жоао Лоресом

В четверг, 11 января, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе рабочего визита в Республику Ангола встретился с президентом страны Жоао Лоресом. Встреча была посвящена вопросам развития отношений группы ВТБ с Анголой и дальнейшему участию банка в финансовых и инфраструктурных проектах республики, сообщили в кредитной организации.

В ВТБ отметили, что стороны также обсудили участие банка в организации международных заимствований для Анголы, вопросы реструктуризации текущего долга страны и перспективы кредитования банком важнейших отраслей ангольской экономики. Президент Анголы отметил важный вклад Banco VTB Africa SA и Группы ВТБ в развитии финансового рынка и экономики страны.

В ходе визита Костин встретился также с министром финансов и главой Центрального банка Анголы. Стороны договорились, что сотрудники ВТБ посетят Анголу для предоставления консультаций по вопросам организации надзора финансового рынка и развития банковской сферы.

Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ работает на ангольском рынке с 2006 года. Банк имеет весомый портфель проектов и сделок в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса в этой стране, активно способствует привлечению инвестиций в экономику Анголы. ВТБ и в дальнейшем приложит все усилия для развития двусторонних отношений между странами.